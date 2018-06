La Ville de Saint-Denis vous propose un récapitulatif des divers événements culturels et sportifs qui se dérouleront sur son territoire ce week-end, du 15 au 17 juin 2018 :

Xtreme Fight Dionysien

Samedi 16 juin 2018 à partir 20h00

Au Petit Stade de l'Est

Le Xtreme Fight Dionysien est une première dans son genre. Cet événement est co organisé par 3 clubs de Saint Denis (Team Bcblr, United BoxingClub De La Source "UBCDLS Team" et la Team Robert MUAY THAI). Cette manifestation d’ envergure internationale proposera au public réunionnais des combats de très haut niveau avec des boxeurs de renom. Ce sera l’occasion pour les connaisseurs ainsi que pour un public plus large de découvrir ou redécouvrir la richesse tactique, technique et spirituelle de cette discipline et cela dans les meilleures conditions. Au-delà d’un simple évènement sportif, ce gala de boxe sera un véritable show ,un spectacle son et lumière. Il sera l’occasion de mettre en avant la culture thaïlandaise au travers de la boxe mais surtout de valoriser nos talents locaux.





La nuit de la Zumba

Samedi 16 juin de 18h00 à 21h00

Place du Mahé de Labourdonnais

Barachois

Ce samedi 16 juin, la FEDEP, en partenariat avec la Ville de Saint-Denis, organise une nouvelle édition de la nuit de la zumba. Rendez-vous dès 18h00 au centre-ville pour vivre un moment sportif, festif et convivial, entre amis ou en famille.

3ème édition "Trail de Bellevue" Dimanche 17 juin de 7h00 à 13h00 Plateau Noir de Bellevue Pour cette nouvelle édition, 300 participants sont attendus dans les hauts de la Bretagne pour un Trail court de 17km. Un classement homme et femme, en individuel, au scratch et par équipe sera établi.

