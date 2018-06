Le mois de ramadan s'est terminé ce vendredi 15 juin 2018 et ce samedi c'est l'Eid el fitr (littéralement : "la fête où l'on mange") pour les musulmans de La Réunion. Comme tous les ans, tôt ce matin des milliers de fidèles vont participer à une grande prière au vélodrome de Champ Fleuri à Saint-Denis et à la Halle des manifestations au Port. Eid Mubarak (joyeuse fête) à toutes et à tous!

Les fidèles sont arrivés, tôt ce samedi matin au stade de Champ Fleuri (Saint-Denis). On se souhaite bonne fête, on s'embrasse, l'ambiance est conviale, malgré le vent glacial de l'hiver austral. Des versets du Coran sont psalmodiés en attendant la prière.

Prière qui a commencé quelques minutes plus tard, aux alentours de 7h :

Le mois de ramadan a commencé le jeudi 17 mai. Pendant ce mois, les musulmans se sont abstenus de manger, de boire et de fumer du lever au coucher du soleil. Placées sous le signe du sacrifice et du partage ces quatre semaines d'abstinence sont aussi un grand moment de prière et de recueillement.

Le Ramadan Ramadan (du mot arabe ar-ramad signifiant chaleur et sécheresse intenses) est le neuvième mois du calendrier lunaire islamique. Il fait partie des cinq piliers de l'islam au même titre que la croyance en un seul Dieu et au prophète Mohamed, les cinq prières quotidiennes, l'aumône et le pèlerinage à la Mecque pour celles et ceux qui peuvent se permettre physiquement et financièrement

Eid Mubarak

