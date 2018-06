Publié il y a 34 minutes / Actualisé le Mercredi 13 Juin à 15H28

Le Xtreme Fight Dionysien est une première dans son genre. Cet événement est coorganisé par 3 club de Saint Denis (Team Bcblr, United Boxing Club De La Source "UBCDLS Team" et la Team Robert Muay Thai). Cette manifestation d'envergure internationale proposera au public réunionnais des combats de très haut niveau avec des boxeurs de renom. Ce sera l'occasion pour les connaisseurs ainsi que pour un public plus large de découvrir ou redécouvrir la richesse tactique, technique et spirituelle de cette discipline et cela dans les meilleures conditions. Les combats auront lieu le samedi 16 juin à 20 heures au petit stade de l'Est.

