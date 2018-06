Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Comme chaque année, la Ville de Saint-Denis célèbre la Fête de la Musique dans le centre-ville ce jeudi 21 juin 2018. De nombreux spots musicaux ouverts aux groupes musicaux amateurs et professionnels ainsi qu'aux écoles de musique et aux structures privées sont mis à la disposition des chanteurs et musiciens. En tout, se sont plusieurs centaines d'artistes qui se produiront.

