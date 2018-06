Publié il y a 32 minutes / Actualisé il y a 20 minutes

En présence du Maire de Saint-Denis, Gilbert Annette et du Consul Général de l'Inde, Paul Bapu, la journée mondiale du yoga c'est ce jeudi 21 juin et dès 9h, au Coeur Vert Familial de la Trinité. Cette manifestation collective est placée sous le thème "Yoga et Sport". La journée a débuté par les discours officiels. Tout au long de la manifestation, divers ateliers de découverte et de pratique de la discipline seront proposés au public, notamment aux enfants, personnes en situation de handicap et seniors.

