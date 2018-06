Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 13 minutes

"La musique peut rendre les hommes libres" a dit le grand Bob Marley. Alors libérez vous, ce jeudi 21 juin 2018 partout en France c'est la fête de la musique ! À La Réunion toutes les communes participent à ce grand événement musical populaire et gratuit. Ainsi à Saint-Denis toute la ville est en fête, Des plateaux musicaux, accessibles à tous, sont répartis dans tout le centre-ville. De la lusique moderne au jazz, en passant par le reggae, le dance hall, le séga et le maloya, tout est permis. Il est vrai qu'en mois de Mondial de foot, ce 21 juin est une date "assez difficile". Peut-être vous posez la question : "je reste chez moi pour regarder le match France - Pérou ou je vais "m'ambiancer" dans la rue ?". Ne réfléchissez plus, les bars et restaurants du centre-ville diffusent le match. Une fois la rencontre terminée allez vite danser et chanter dans les rues pour vivre, comme il se doit cette belle fête. En tout cas, nous notre choix est fait, ImazPress est à la fête de la musique à Saint-Denis. Suivez vite notre live

