Les bons plans vacances de la ville de Saint-Denis reviennent pour ces vacances de l'hiver austral. Découvrez vos bons plans pour la période du 16 juillet au 3 août 2018.

De nombreuses activités de vacances sont proposées pour les dionysiens de 3 à 17 ans. Les inscriptions se font dans les mairies annexes, à partir de ce lundi 25 juin, jusqu'au jeudi 5 juillet.

Parmi ces activités, (et gratuit) :

Sports

Badminton

Trampoline

Boxe

Basket-ball

Beach foot...

Et également (à 1 Euro) :

Culture

Atelier théâtre

Atelier manuels

Atelier roman photo

Atelier découverte de percussion

Réalisation d’un court métrage

Atelier scientifique & animalier

Loisirs

Laser game

Cirque parents/enfants

Initiation modélisme

Atelier mosaïque

Atelier radio…

Mais aussi (pour 2 Euros) :

Cinéma Le Ritz :

36 séances proposées, et 12 films à découvrir : (programme détaillé à télécharger ici)

L’école est finie

Pierre Lapin

Solo : A Star Wars Story

Pacific Rim

Tad et le secret du roi Midas

Cro Man

Les aventures de Spirou

Avengers : Infinity War

Ant-Man et la guêpe

Léo et les extra-terrestres

Tomb Raider

Ready Player One

Aquanor (1 ticket par enfant)

Toboggans aquatiques

Piscine à vagues...

(Short de bain et pique-nique interdits)

Pour l’activité initiation au karting, la réservation se fera lors des journées d’inscriptions conformément au calendrier. Le paiement sera effectué directement auprès du prestataire le jour de l’activité.

Beaucoup d’autres activités sont à découvrir dans le catalogue.

Dates des inscriptions dans les mairies annexes, de 9h à 14h :

Lundi 25 juin 2018 :

Mairie annexe de Bois-de-Nèfles

Quartiers concernés : Moufia, Bois de Nèfles, Piton Bois de Nèfles

Mardi 26 juin 2018

Mairie annexe de La Montagne 8ème

Quartiers concernés : La Montagne 8ème, La Montagne 15ème

Lundi 2 juillet 2018

Mairie annexe de Sainte-Clotilde

Quartiers concernés : Sainte-Clotilde, Chaudron, Primat

Mardi 3 juillet 2018

Mairie annexe de Montgaillard

Quartiers concernés : Vauban, Montgaillard, Camélias

Mercredi 4 juillet 2018

Mairie annexe de La Bretagne

Quartiers concernés : La Bretagne, Domenjod

jeudi 5 juillet 2018

Ancien Hôtel de Ville

Quartiers concernés : Centre-Ville, La Source, Bas-de-la-Rivière, Petite-Ile, Bellepierre

Informations importantes :

2 activités maximum par enfant

Justificatif d’adresse attestant la résidence à Saint-Denis

Pièce d’identité du responsable

Aussi, certaines activités sont ouvertes aux enfants porteurs de handicap et aux familles.

Plus d’infos au 0262 308 399