Ce jeudi 28 juin 2018, sur le site du parc de loisirs du Colorado dans les hauts de Saint-Denis, une convention a été signée entre la Communauté intercommunale u Nord de la Réunion (Cinor) et l'association de l'observation botanique de Mascarin. Cette convention fixe les engagements des deux parties dans la démarche aménagement urbain et plantes indigènes (Daupi). Cette démarche prévoit une collaboration afin de développer des projets dans l'aménagement paysager et l'expertise floristique du parc.

