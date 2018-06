Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 11 heures

Le 13 juin dernier, la caméra de Dionycité s'est rendue sur les chantiers de la rue Ah-Sam et de la rue Alexis de Villeneuve en compagnie du maire Gilbert Annette. Ces travaux ont pour but de récupérer toutes les eaux pluviales descendantes et éviter d'éventuelles inondations en cas de fortes pluies. Depuis le début de l'année, près de 5 millions d'euros ont été investis dans ces travaux de rénovation. La ville s'engage également à redynamiser le centre-ville en créant à l'avenir de nouveaux parkings dans ces emplacements.

