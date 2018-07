Le festival dédié à la culture et à la danse urbaine, Big Up 974 démarre aujourd'hui à Saint-Denis. Masterclass avec Marvin le chorégraphe de Madonna, masterclass avec DJ Dan ou encore conférence sur les métiers de l'industrie musicale, jeunesse en lèr spécial Big Up festival, le programme de ces 3 jours dédiés à la danse et à la culture urbaine est très riche. Voici le détail de toute la programmation du festival Big Up 974 de 2018 :

L'année 2018 marque un tournant pour le festival car une nouvelle équipe composée d'acteurs majeurs des danses, musiques et sports urbains de La Réunion a pris les commande. Les 6, 7 et 8 juillet, la ville de Saint-Denis et la Cité des arts vibreront aux rythmes et aux couleurs du Big Up 974.

Cette année encore, l'accent sera mis sur les concours destinés à faire émerger de jeunes talents réunionnais et de proposer un véritable spectacle au public. Des concerts seront donnés par des artistes locaux ( LilJooe SSKyron, Alaza, Fayazer) et des têtes d'affiche nationales ( le 3ème oeil, Dj Djel, K.point). Le festival sera marqué par la soirée dancefloor aux sons des meilleurs Djs de l'île et de métropole. Les deux masterclass destinées à des publics déjà inscrits dans une démarche de professionnalisation ou en développement de carrière : une masterclass hip-hop avec Marvin Gofin le chorégraphe de Madonna et un masterclass DJ avec Dj Dan et DJ Djel.

Les masterclass :

Les masterclass est une formation en initiation ou en perfectionnement dans l'une des deux disciplines concernées. Elles sont faites par des intervenants professionnels locaux et extrérieur. Cette méthode a pour fonctionnement le partage des connaissances afin de pousser les participants à l'amélioration de leurs compétences personnelles.

Le village Big Up 974 à la Cité des arts :

Le temps de l'évènement, la Cité des arts accueillera le "village Big Up". Ce lieu vise à favoriser les rencontres entre différents publics et approfondir la démarche de soutien au développement d'artistes en devenir à travers la formation culturelle et sportive.

Programmation :

Les programmations du festival commencent ce vendredi 6 juillet 2018 dès 14:00 à la Cité des arts. L'évènement est libre et gratuit sauf les concerts du Palaxa du vendredi 6 et samedi 7 juillet dont l'entrée est fixée à 12 euros.

Vendredi 6 juillet

14h - 15h30 : Masterclass danse hip-hop avec Marvin Gofin

14h - 16h : Masterclass DJ avec DJ Dan et DJ Djel

16h - 17h30 : Golden Mic : tremplin musical à la scène cour d'accueil

18h - 21h : Fusion concept sur la scène du Fanal / soirée partenaire au Guétali

19 h : vernissage "5XP10" par Kid kréol et Boogi au Banyan

20h30 - 00h30 : Concert LilJooe, Sskyron, et Don Choa x DJ Djel

Samedi 7 juillet

15h - 19h 100 Kontest au Fanal

18h30 - 20h30 Conférence "les métiers de l'industrie musicale" à Boîte noire (avec Alban de Sporta et Cassandre le Kernec)

18h30 - 20h30 Conférence "Devenir danseur professionnel" à la Boîte blanche (Marvin Gofin et Romuals Brizolier)

18h30 - 19h30 7 to smoke dancehall à la scène cour d'accueil

19h30 - 20h30 Jeunesse en lèr à la scène cour d'appel

20h30 - 21h30 1 VS 1 BGirl à la scène Cour d'accueil

20h30 - 23h45 Concert Alaza et Nicko, Fayazer et KPoint, au Palaxa

20h30 - 01h Dancefloor Jeunesse en Lèr avec DJ Dan et DJ Mykiller, DJ Daddy Mad

21h30- 01h Silent Party avec VJ Vocal Tennis à al scène d'accueil

00h - 01h After By so Watts au Palaxa

Dimanche 8 juillet

15h -19h Hip-hop Games concert au Fanal

Scène Cour d'accueil

15h - 16h Open Mic

16h - 16h30 Shows de danse

16h30 - 17h30 Défilé rabe et Squad - ridley Raw

18h30 - 19h Allan beatbox

19h - 21h30 Sound system