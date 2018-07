La Ville de Saint-Denis vous propose un récapitulatif des divers événements culturels et sportifs qui se dérouleront sur son territoire ce week-end, du 06 au 08 juillet 2018 :

Festival Big Up 974 - Jeunesse en Lèr

Vendredi 06, Samedi 07 et Dimanche 08 juillet

La Cité Des Arts

Le festival de cultures et de sports urbains est devenu une manifestation pluridisciplinaire d’envergure, solide et incontournable. Cet événement propose une palette de tous les talents issus des cultures et des sports urbains et fédère les différentes associations locales et nationales autour du développement d’actions telles que le Golden Mic et le 100 Kontest avec Kolektif Sud, le Hip-Hop Games, Concept avec Art-Track, le Battle Fusion Concept avec Ghetto Style et le One vs One BGirls avec Battle de l’Ouest. Mais également, des masterclass de Danse Hip-Hop avec Marvin Gofin, (Champion du monde de danse / Chorégraphe de Madonna), sans oublier une édition spéciale de Jeunesse en lèr, samedi 07 juillet dés 19h30 et son incontournable dancefloor à partir de 20h30

Journée d'Accès au Droit

Samedi 07 juillet

De 09h À 13h

Salle Polyvalente – Hôtel de Ville

Problèmes de logement, de surendettement, de conflit de voisinage ou des différends familiaux... Besoin d’aide, d’un conseil, d’un accompagnement. Le Conseil Départemental d’Accès au Droit (C.D.A.D) et la Ville de Saint-Denis organisent une journée d’Accès au Droit.

Des rencontres gratuites de notaires, d'huissiers, d'avocats ou d'associations de consommateurs. Les professionnels présents répondront aux questions des visiteurs !

Marché de Nuit : Voyage en pays Manga

Samedi 07 juillet

Dés 19H

Barachois

Votre Marché de Nuit vous invite à voyager en Pays Manga ! Et dans ce pays, venez à la rencontre des univers de l'Anime, du Cosplay et du Fantastic !

En plus des traditionnels stands d’exposition et de vente, ce Marché de Nuit vous propose au travers de cette thématique de mettre de la couleur et de la poésie au Barachois.

Au programme : animations k-pop, rencontres d’auteurs de manga et de dessinateurs, découverte de la culture coréenne et des spécialités culinaires… Le public est invité à venir costumé : un prix récompensera les plus belles tenues !

10 Km de Domenjod

Dimanche 08 juillet

A partir de 7H30

Case de Domenjod

L'Association CASE de Domenjod en partenariat avec I’Athlétisme Club de l'Entente du Nord (ACEN), la Ville de Saint-Denis et la Ligue Réunionnaise d'Athlétisme organisent la 9ème édition de la course des 10 km de Domenjod, une épreuve de course pédestre sur route.

Devenue un rendez-vous traditionnel sur le chef-lieu, cette course rassemble pas moins de 200 personnes chaque année. Le départ sera donné à 7h30 dimanche au Case de Domenjod.

Le parcours comporte 3 boucles à effectuer dans les rues de Domenjod, Rivière des Pluies et Roger Payet en un temps maximum de 1h30.

Les 3 premiers de chaque catégorie de licenciés et non-licenciés seront récompensés.

Un relais par équipe de 3 est également prévu pour un parcours de 3.3 km.

Boucle de La Roche Ecrite | Grand Trail Dionysien

Dimanche 08 juillet

Boucle de La Roche Ecrite : De 06H30 à 15H30

Grand Trail Dionysien : De 03H30 à 20H30

Mairie annexe de La Bretagne

Les amateurs de trail ont également rendez-vous ce week-end avec la Boucle de La Roche Ecrite (37km) et le Grand Trail Dionysien (65km). Pas moins de 600 coureurs sont attendus, licenciés ou non. Ils prendront leurs départs à la mairie annexe de la Bretagne.

Remise des récompenses vers 16H et 21H