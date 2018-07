La ville de Saint-Denis organise les festivités du 14 juillet. Pour cette fête nationale, la ville prévoit le traditionnel défilé du 14 juillet, mais aussi plusieurs animations avec des concerts et un pic-nique citoyen. Ces festivités ont pour objectif de permettre aux citoyens de se rencontrer autour "des valeurs de la République".

Les temps forts de la fêtes nationale à Saint-Denis

Toute la journée du 14 juillet se déroulera au rythme d'une programmation bien chargée. La fête nationale commencera par le traditionnel défilé.

Le Défilé

Le défilé militaire se déroulera comme chaque année au Barachois. Comme tous les ans, les habitants auront l'occasion d'admirer le défilé des troupes militaires, la police nationale, le SDIS, la base navale du Port Les Galets. Un rendez-vous d'une heure, préparé minutieusement par chacune des sections. 622 défilants sont prévus.

Le pique-nique citoyen à 12 heures

La Fédération dionysienne d'éducation populaire (Fedep) organise avec les différents associations dionysiennes un grand pique-nique citoyen au square Labourdonnais. Des centaines de personnes sont attendues pour ce moment où de grandes tables tricolores seront dressées.

Les citoyens d'honneur à 17 heures

C'est une tradition du 14 juillet pour la ville de Saint-Denis de remettre le titre de citoyen d'honneur à quelques dionysiens. Cette année, cinq personnes recevront le prix en présence du maire et de ses élus : Dolaine Fuma-Courtis, artiste, André Latchoumane président de l'association sportive et automobile de la Réunion, Sagéda Ravate, chef d'entreprise, Jean-Albert Rollin, millitant associatif et journaliste sportif et Daniel Vaxelaire, écrivain.

Les grands moments musicaux de 17h30 à 19h30

Le site du kiosque Arlanda accueillera un plateau "jeunes" avec notamment Kalia, DJ Will pixt, Deri et Same.

Du côté du square Labourdonnais, le public pourra découvrir une ambiance salsa avec l'association Salsa fuego, un orchestre composé de musiciens passionnés de musique afro-cubaine.

Plateau d'artistes locaux de 20h30 à 00h30

Toujours au square Labourdonnais, le feu d'artifice laissera place à une soirée musicale d'exception. Cette année, le plateau musical sera 100% local avec les soulspack, Frédéric Joron, Tikok Vellay, Thierry Gauliris, Kenaelle, Joe Vanny ou encore Benjam, Jean-Pierre Boyer, Giovanni.

L'ambiance se poursuivra aussi du côté du kiosque Arlanda après le feu d'artifice.

Le feu d'artifice à 20 heures

Le spectacle pyrotechnique se déroulera comme chaque année sur le Barachois à 20 heures. 30 minutes de spectacle.