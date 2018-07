Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 1 heures

Sur le thème du 350ème anniversaire des fables de La Fontaine et des arbres et arbustes endémiques du Coeur Vert Familial, rendez-vous au Parc de la Trinité pour la grande fête du livre jeunesse à Saint-Denis. Des ateliers sont organisés les 18 et 22 juillet 2018.

