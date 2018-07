Publié il y a 43 minutes / Actualisé il y a 43 minutes

Ce vendredi 13 juillet, 50 bacheliers reçus avec la mention très bien dans les filières professionnelles, technologiques et générales ont reçu leur diplôme des mains du Préfet de La Réunion, Amaury de Saint-Quentin, et du Secrétaire Général de l'Académie, Francis Fonderflick. Occasion de rappeler, au fil des discours qu'en 20 ans, le nombre de candidats bacheliers a doublé : 5606 en 1998 vs 10262 en 2018, dont 70% d'admis vs 88,2%.

Parmi les lauréats de la filière générale, trois doivent intégrer Sciences Po Paris à la rentrée prochaine. La meilleure bachelière de l'île en section S, Lisa Meyer, n'était pas présente à cette rencontre, étant déjà partie en métropole.

