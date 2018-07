La ville de Saint-Denis présente un récapitulatif des évènements organisés sur son territoire ce week-end des 14 et 15 juillet 2018 :

Fête Nationale

Samedi 14 juillet 2018

De 10h30 à 00h30

Au Barachois

À l’occasion des festivités du 14 juillet, la Ville de Saint-Denis vous propose des animations festives et musicales et bien sûr un grand feu d’artifice ! Pour commencer la journée, venez assister au traditionnel défilé dès 10h30. Dès 12h00, la FEDEP organise un grand pique-nique citoyen ouvert à tous. À partir de 17h30 et jusqu'à 19h30, place aux concerts au Square Labourdonnais avec la Salsa Fuego. Puis, à 20h, le traditionnel feu d'artifice avec pour thème les "Années 80" illuminera le ciel pendant 30 minutes pour laisser ensuite place à la scène musicale 100% locale. Au Square Labourdonnais, c'est fiesta réunionnaise, avec Joe Vanny, Thierry Gauliris, Frédéric Joron, Kenaëlle, Tikok Vellay et bien d'autres, tous accompagnés par les Souslpacks. Du côté du Kiosque Arlanda, c'est un plateau jeune qui fera vibrer le public avec, au programme, les artistes Vince, Ti Pay, T Matt, Sandy Coops ou encore MCBOX. La Ville de Saint-Denis vous attend nombreux pour célébrer la fête nationale.



Football : France / Croatie

Dimanche 15 juillet 2018

À partir de 17h30

Au Petit Stade de l'Est

L’équipe de France l’a fait : elle est en finale de cette Coupe du Monde en Russie ! Après avoir écarté l’Argentine, l’Uruguay et la Belgique, l’Equipe de France affrontera la Croatie pour tenter, 20 ans plus tard, d’accrocher une deuxième étoile sur son maillot. Venez vivre ce moment historique au Petit Stade de l’Est en encourageant les Bleus devant l’écran géant mis en place par la Ville. Rendez-vous dès 17h30 pour vibrer devant le match que tout le monde attend. Saint-Denis à fond derrière les Bleus !