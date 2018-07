La Ville de Saint-Denis vous propose un récapitulatif des divers événements culturels et sportifs qui se dérouleront sur son territoire ce week-end, du 20 au 22 juillet 2018 :

La Kour Chateau

Vendredi 20 juillet 2018

A partir de 18h00

Au coeur baMbou de Saint-François

La Kour Château débarque à Saint-François le 20 juillet. Comme tous les premiers vendredis du mois, l’opération vous propose des projections de films dans les différents quartiers de la ville. Ces séances en plein air vous proposeront de découvrir des films ancrés dans l’océan Indien mais aussi ceux réalisés par de jeunes Dionysiens. L’occasion de passer un moment convivial entre amis ou en famille ! L'événement s’inscrit dans cadre du futur Pôle de l’image de Château Morange, initiative visant à promouvoir l’éducation populaire à l’image et au cinéma. Rendez-vous donc ce vendredi 20 juillet au Coeur Bambou de Saint-François dès 18h00. Au programme "Les raidillons de Saint-François" et "L'école des hauts de Lerka". C’est gratuit et ouverts à tous !



Partir en livre

Dimanche 22 juillet 2018

De 13h30 à 16h00

Au parc de la Trinité

La Grande fête du livre pour la jeunesse revient une dernière fois à Saint-Denis. Consacrée au 350e anniversaire des fables de la Fontaine partir en livre c’est une multitude d’activités. Rendez-vous ce dimanche 22 juillet au parc de la trinité, de 13H30 à 16h00 pour en profiter.