Publié il y a 4 heures / Actualisé il y a 30 minutes

Depuis trois ans, la ville de Saint-Denis a lancé le programme "bourse de voyage" grâce auquel plus de 1000 dionysiens ont pu réaliser des voyages pédagogiques, culturels ou sportifs. En juillet 2017, des jeunes ont travaillé sur la thématique "entre terre d'origine et terre d'accueil". Ces jeunes sont allés au Portugal pour un travail sur les flux migratoires qui ont existé entre La Réunion et le Portugal. Ce mercredi 25 juillet 2018, ce sont des jeunes Portugais qui sont en visite à Saint-Denis.

