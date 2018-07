Publié il y a 21 minutes / Actualisé il y a 14 minutes

Kriké ? Kraké ! Votre "Marmit Zistoir" est de retour ! Ce vendredi 27 juillet et tous les derniers vendredis du mois, venez en famille voyager au pays des contes. Une soirée en forme de veillée du tan lontan où les conteurs se succèdent pour livrer des "zistoirs" d'ici et d'ailleurs. Le vendredi 27 juillet au Centre-Ville, venez écouter les conteurs de l'association Kozé Conté, Daniel Bergeault, Stéphanie Alamèle et Abbass Mulla.

