Le 49ème Tour Auto Rallye de la Réunion se disputera du 27 au 29 juillet 2018. Cette 49ème épreuve représenta au total 8 kilomètres de spéciales de plus que l'année dernière, soit 161 km d'épreuves chronométrées, pour 476,7 km de liaisons, soit une distance totale de 637,7 km pour trois jours. Cette édition proposera également le premier rallye VHC local, c'est à dire Véhicule Historique de Compétition

Vendredi 27 juillet – SAINT-DENIS / BRAS-PANON

La première étape démarrera dans le Nord, au sortir du podium de départ à Saint-Denis et s’orientera vers la côte Est de l’île à Bras-Panon pour 2 boucles de 2 spéciales durant la nuit : BELLEVUE et RENAISSANCE.

Samedi 28 juillet – BRAS-PANON / SAINT-PAUL

Les équipages poursuivront leur route encore plus à l’Est, pour s’élancer sur les RADIERS le matin, avant de se rendre dans les hauteurs à la Plaine des Cafres pour la spéciale de NOTRE DAME DE LA PAIX. Cette dernière, couplée avec LES CANOTS constituera la boucle principale de la journée, répétée alors en 2 fois. Lorsque les 4 spéciales de l’après midi seront terminées, les équipages se dirigeront au Parc Fermé établi au Quai Gilbert à Saint-Paul.

Dimanche 29 – SAINT-PAUL / SAINT-DENIS

La course sera répartie entre Trois-Bassins, avec la mythique ES de MONTEE PANON, et Saint-Paul pour la Spéciale de MAISON BLANCHE. C’est cette boucle, à parcourir en 2 fois, qui constituera le dernier jour de course, avant le retour au podium final à Saint-Denis.

La remise des Prix aura lieu lundi 30 juillet à partir de 18h30 à l’Ancien Hôtel de Ville de Saint-Denis.

Du 27 au 29 juillet 2018

Départ et arrivée finale : Saint-Denis / Place du 20 Décembre

Plus d’infos sur www.autorun.re