Le Théâtre du Grand Marché-La Fabrik, centre dramatique de l'Océan Indien, a été labellisé Centre dramatique national, annonce la préfecture ce mardi 31 juillet 2018. Implanté à Saint-Denis, le Théâtre avait été labellisé centre dramatique régional en 1998

"Depuis la nomination en 2017 d’un nouveau directeur, Luc Rosello, les partenaires publics ont décidé de se coordonner pour impulser un nouvel élan à la création réunionnaise et améliorer les moyens du centre dramatique de l’Océan Indien (CDOI)" commente la préfecture.

"L’Etat et les collectivités territoriales se sont accordés notamment sur la nécessité de réhabiliter et moderniser le Théâtre du Grand Marché, et le doter d’un équipement dédié complémentaire (La Fabrik) pour les répétitions, la construction de décors, la réalisation de costumes, l'activité d'un centre de ressources et de nouveaux bureaux. Le CDOI dispose désormais de tous les atouts pour accompagner au mieux l’éclosion et le développement des artistes réunionnais" note encore la préfecture.

Françoise Nyssen, ministre de la Culture, dit se féliciter "des efforts conjoints et de la volonté significative des partenaires publics du CDOI de porter, dans un contexte contraint, une politique ambitieuse de décentralisation dramatique sur le territoire réunionnais". Et c'est en accord avec ces parrtenaires que son ministère, a attribué "au centre dramatique de l’Océan Indien (Théâtre du Grand Marché - La Fabrik), le label de Centre Dramatique National".



inancé conjointement par l’État (ministère de la Culture), le Conseil régional , le Conseil départemental et la Ville de Saint-Denis, l'action du CDOI "a favorisé de manière significative la reconnaissance et le développement du théâtre réunionnais" termine la préfecture.

