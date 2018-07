Du samedi 11 au dimanche 12 août, le parc des expositions et des congrès de Saint-Denis ouvrira ses portes à Geekali, le salon de la pop culture à La Réunion.

Geek, ce terme d’origine allemande, revêt parfois des connotations péjoratives, mais selon Kevin Alamélou, le président de l’association Geek-ali, ces amateurs de jeux vidéos ou d’informatique ou de mangas ou de science-fiction sont " des passionnés ". Regardez :

Cette aventure est née de quatre passionnés, Kévin Alamélou, aficionados de jeux vidéos, Nicolas Hoareau lui aussi amateur de jeux vidéo, Davy Vallée féru de manga et de comics et Myriam Barcaville, championne de cosplay (activité consistant à se déguiser en personnage de manga ou de science-fiction).

Pour l’organisateur du Geekali, cet évènement doit mettre un coup de projecteur sur les associations de l’île qui évoluent dans la culture geek. Il aimerait d’ailleurs que ce salon débouche sur la création de nouvelles associations dans cette mouvance.

Cette première édition du Geekali permettra au grand public de découvrir en avant-première le premier manga réunionnais. Il y aura également le lancement du 1er jeu vidéo réunionnais sur PC et consoles. Pour ce qui est des activités, les visiteurs pourront compter sur un concours de cosplay et des tournois de jeu vidéo. Quelques détails de plus avec Kévin Alamélou :

Dans la zone océan Indien, les manifestations spéciales geek existent déjà depuis quelque temps. L’association Geek-ali a donc invité Muriel Randriamasimanana, l’organisatrice du Tana Games week (l’évènement geek malgache) ainsi que Stefan Wong Ng, l’organisateur de Animenext (l’évènement geek mauricien). La structure aimerait d’ailleurs organiser un tournoi de jeu vidéo dans l’océan Indien.

eg/www.ipreunion.com