Le Maire de Saint-Denis se félicite de l'obtention du Label "Centre Dramatique National" pour le Théâtre du Grand Marché - la Fabrik. Parmi les 37 Centres Dramatiques Nationaux, Saint-Denis devient ainsi la seule ville d'Outre-Mer à disposer d'une structure avec tel un niveau de reconnaissance. Ci-après le communiqué de la ville de Saint-Denis.

Ce label d'excellence participe à un projet municipal ambitieux, en matière du développement de la culture par tous et pour tous. Cette politique volontariste se traduit par un investissement important. La Ville de Saint-Denis a mis en effet à disposition le théâtre du Grand Marché au profit du Centre Dramatique Régional de l'Océan Indien (CDR OI) jusqu'en 2020 (180 000 € de valeur locative annuelle). Depuis 2012, la Ville verse une subvention annuelle au CDR OI (290 000 € en 2018). Enfin, et surtout, en 2017, la Ville a fourni au CDR OI, un équipement complémentaire - "la Fabrik" afin de lui permettre de se mettre en conformité pour l’obtention de ce label "Centre Dramatique National".

Cette récompense vient également saluer un travail exemplaire mené en concertation avec tous les acteurs institutionnels de la culture. Cette labellisation est une contribution importante qui influencera positivement la vie culturelle et artistique de Saint-Denis organisée autour de trois grands axes : l’animation de l’espace public, le développement culturel et artistique et enfin la connaissance du territoire, de son histoire par ses habitants.

Cela renforcera la place de Saint-Denis, lieu de rencontre de la culture du Monde et de l’Océan Indien en particulier, qui façonne les réunionnais de demain, épanouis, ouverts sur les autres et vers d’autres horizons.