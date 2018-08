A quelques jours de la rentrée scolaire, les commerçants du bas de la rue Maréchal Leclerc, en partenariat avec la Ville de Saint-Denis, proposent aux Dionysiens et aux Réunionnais de profiter des bonnes affaires. La grande braderie de l'océan commence ce samedi 4 août 2018.

De l'Espace Océan à la rue Voltaire, ce sont plus de 250 commerçants et forains qui attendent le public.

A cette occasion et pour une meilleure circulation des visiteurs, 3 espaces ont été organisés: un dédié aux achats, un autre à la restauration et enfin le dernier fera le bonheur des enfants en proposant des manèges. Plusieurs centaines de lots à gagner et des milliers d'euros de bons de réduction.

Horaires Braderie de l'Océan :

Du samedi 04 au samedi 11 août : de 9h00 à 18h00

Du dimanche 12 août au mercredi 15 août : de 9h00 à 16h00

Ouverture exceptionnelle des commerces de toute la rue Maréchal Leclerc les dimanches 5 et 12 août, ainsi que le mercredi 15 août.



"Tous champions du monde !" : l'animation et les bonnes affaires se poursuivront ce samedi 4 dès 19h00 avec un Marché de Nuit exceptionnel après la coupe du monde sur le thème des découvertes sportives. Les familles pourront aller à la rencontre des clubs dionysiens pour s'essayer à des pratiques sportives (karaté, boxe, roller, escrime, etc) et, pourquoi pas, y inscrire leurs enfants. Ce sera aussi l'occasion de découvrir des activités inédites comme le pôle dance ou l'hoverboard.