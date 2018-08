Publié il y a 40 minutes / Actualisé il y a 15 minutes

Le dispositif de sensibilisation de la Croix-Rouge française/Piroi (Paltforme d'intervention régionale de l'océan Indien) est de retour ce samedi 4 août 2018 au marché de nuit de Saint-Denis. Cet évènement gratuit et accessible à tous s'inscrit dans le cadre des rendez-vous de Timoun. "Le principe de ces opérations est d'aller à la rencontre de la population réunionnaise pour la sensibiliser aux gestes qui sauvent et aux risques de catastrophes naturelles et sanitaires. Cette année, c'est la lutte contre la dengue qui est mise à l'honneur" explique la Piroi (Photo d'illustration)

