Publié il y a 44 minutes / Actualisé le Vendredi 03 Août à 15H11

La caméra de Dionycité était à Paris, et plus précisément à l'Assemblé Nationale pour suivre des lycéens lauréats du concours d'éloquence sur le thème de l'égalité Homme Femme. Initiative du Club d'Action Prévention, l'association participe activement à l'évolution des mentalités en menant des actions pour lutter contre la violence, l'inégalité et les discriminations. A cette occasion, ils ont pu échanger sur ce sujet avec la députée Ericka Bareigts.

