Publié il y a 27 minutes / Actualisé il y a 22 minutes

Le réseau de lecture publique de la Ville de Saint-Denis propose, dans les bibliothèques de la ville, de nouveaux cours de calligraphie gratuits pendant les mois de juillet et août 2018 : au programme, des cours de calligraphie arabe, latine et latine contemporaine, tamoule, hindi et chinoise. Les ateliers sont accessibles dés l'âge de 8 ans. L'inscription est gratuite et se fait dans chacune de ces bibliothèques.

