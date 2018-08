Ce vendredi 10 août 2018, la Kour château revient avec deux films pour le plaisir des amateurs de cinéma. Cela se passera à La Rocade, place de la convivialité au Moufia à Saint-Denis de 18h à 21h.

La formule est toujours la même : la soirée est gratuite et ouverte à tous. Elle commence par la présentation d'un film réalisé dans le quartier dans lequel se tient la projection. Il laisse ensuite la place à un film à connotation culturelle ou historique ou ayant un lien avec La Réunion ou l'océan Indien.

Pour ce vendredi, c'est le réalisateur Camille Bessière-Mithra qui a eu carte blanche pour concevoir un film avec les habitants du Moufia. " Qu'est-ce que le bonheur ? " rassemblement les témoignages des gens du quartier sur ce thème.

Suivra ensuite " Sac la mort " d'Emmanuel Parraud, le premier film tourné en créole réunionnais et sélectionné au Festival de Cannes. L'histoire d'un homme qui se pense maudit à cause d'un sachet croisé en bord de chemin, une pratique qu'on rattache ici à une pratique occulte.

Pour finir la soirée, un temps d'échange est toujours prévu avec le réalisateur du film de quartier ainsi que les gens qui y ont joué autour d'un riz chauffé et d'un rougail snoek.

Depuis avril dernier, la ville de Saint-Denis propose ce cinéma itinérant.Les quartiers déjà visités sont le Bas de la Rivière avec un remake de La Belle et la bête, le Bois de Nèfle avec un document sur un mouvement associatif ainsi que Saint-François avec un film traitant de raidillons de ce lieu-dit.

Communiquer sur le futur Pôle de l'image

Passé le 10 août, il restera 4 quartiers à visiter avant la réouverture de Château Morange prévue vers la fin novembre. Cette opération de projection en plein air donne l'occasion de faire connaître le futur Pôle de l'image de Saint-Denis, une structure dédiée aux arts visuels.

Eric Pounoussamy, nommé pour être le directeur de Château Morange, Pôle image conclut : " ce projet est innovant et structuré, mais il faudra faire vivre les murs." Pour ce faire, en plus de la diffusion de films ayant un rapport avec La Réunion ou l'océan Indien, des ateliers seront proposés pour initier le grand public à la réalisation de film ou à la comédie. Et qui sait peut ça crééra des vocations.

eg/www.ipreunion.com