L'Office du Tourisme Nord, avec le soutien de la Ville de Saint-Denis, propose au public de découvrir ou redécouvrir le patrimoine culturel et architectural du chef-lieu au travers de diverses activités ludiques ou sportives. Voici le programme des sorties

Promo "Vélo et apéro" - Sainte Suzanne. : 20 octobre et 10 novembre

Promo "Tressage coco et apéro" - Jardins de la Cité des Arts. Les mercredis : 19 septembre, 3 et 17 octobre

Promo "Spiruline péï à Sainte-Marie" - Sainte-Marie. Les jeudis : 27 septembre, 25 octobre, 22 Novembre, 6 décembre

Promo "Pic Adam panoramique" - Bois-de-Nèfles. Les dimanches 19 août et 23 septembre, samedi 13 octobre, dimanche 4 novembre et samedi 8 décembre

Promo "Oiseaux forestiers et Réserve Naturelle" - Saint-François. Dimanche 2 septembre, samedi 27 octobre, dimanche 11 novembre et samedi 1er décembre

Promo "Les pépites de Saint-François" - Saint-François. Les dimanches 26 août, 30 septembre, 21 octobre, 4 et 25 novembre

Promo "Survol en ULM" - Sainte-Marie. Samedis 18 août, 8 et 29 septembre, 6 octobre et 17 novembre

Promo "Voyage au coeur d’un ashram" - Sainte-Suzanne. Dimanches 9 septembre, 14 octobre, 10 novembre et 2 décembre

Promo "Initiation à l’escalade" - La Montagne. Samedi 25 août et dimanche 28 août

Promo "Du jardin à l’assiette" - Sainte-Marie. Mercredi 15 août, samedi 1er septembre, les dimanches 7 et 28 octobre, dimanche 18 novembre

Promo "Ilet à Guillaume, entre belvédère et Histoire" - La Montagne. Les dimanches 19 août, 9 septembre, 18 novembre et 9 décembre

Découverte Culture et Patrimoine - Promos "My Week-End" - Infos Résa : www.lebeaupays.com

Plus d’infos : 0262 41 83 00