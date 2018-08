Voici l'agenda des évènements culturels et sportifs de ce week-end des 18 et 19 août 2018 :



Dialogue Dionysien

Samedi 18 août A partir de 09h

Ce samedi 18 août, votre émission Dialogue Dionysien fait sa rentrée et revient sur les ondes de EXO FM (105.9) et des radios partenaires. Le maire sera à l'écoute des administrés à partir de 9h et répondra en direct à toutes leurs questions.

L'émission Dialogue Dionysien est également diffusée sur nos radios partenaires : Plus FM (100.6), RIL FM (96.2), Radio Kontak (93.4), Radio Vie (105.5), Kayanm FM (106.9), KREOL FM (98.4), Radio Décibel FM (104.2) et Capital FM (90.2)

Toutes les émissions passées sont à retrouver sur le site internet de la Ville : www.saintdenis.re [Vous et votre Ville > L’émission "Dialogue Dionysien"]



Dark Knight : Volley-Ball Fluo

Samedi 18 août De 18h à 00h

Gymnase de Champ Fleuri - Salle S

Le Saint-Denis Olympique Volley-Ball (SDOVB) vous propose une compétition originale et spectaculaire. Le Dark Knight : volley-ball fluo ! Le principe est simple : un terrain plongé dans l'obscurité mais où les joueurs, articles de sport et décorations fluo brillent dans la nuit !

Première édition à La Réunion, cet évènement sportif où 16 équipes sont attendues vous promet de vivre une expérience lumineuse et festive avec de nombreux lots à gagner ! Un tournoi en 4x4 mixte. L'accès est libre et gratuit pour le public.

Zumba Géante

Samedi 18 août De 15h à 18h

Plateau Noir de Bellepierre

L’association Maison de quartier Bassin couderc vous attendent pour une zumba géante ce samedi 18 août. Venez-vous amusez et vous défouler de 15h à 18h sur le plateau noir de Bellepierre. Un événement sportif à ne pas rater!