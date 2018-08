La saison 6 de La Cité des Arts à Saint-Denis sera marquée par des temps forts, en accès libre, qui rythmeront une programmation riche en surprises. La saison, autour des artistes associés, s'annonce intense et éclectique, associant arts plastiques, nouvelles technologies et chorégraphie. Le Maloya, la musique électronique et la danse péi ainsi que les arts du cirque tiennent une place de choix dans la programmation de cette sixième saison. Qui a prévu deux soirées Cité by night plutôt bien relevées.

En avant-première de sa saison 2018, la Cité des Arts accueillera du 24 au 26 août le Marché des Artistes indépendants de la Réunion, peintres, sculpteurs, plasticiens, tous amateurs. Dans le prolongement de ce salon, du 25 août au 9 septembre, l’exposition de l’UDAAR rendra hommage à Wilhiam Zitte, disparu en juin 2018, alors qu’il préparait cette exposition pour laquelle il avait sélectionné 22 artistes éclectiques qu’il appréciait pour leur contribution à l’art péi, hors des chemins battus.

Et les chemins battus, ce n’est pas vraiment l’itinéraire préféré de la Cité des Arts, qui, cette saison encore, surprend son public avec une programmation éclectique où le Maloya tient une part importante, consacrée notamment, mais pas que, par une animation Gayar Firmin Viry (atelier, expos, conférences, kabars) du 11 ou 16 septembre et le concert de Firmin Viry himself le 15 septembre.

Six artistes réunionnais associés

Fidèle à sa vocation de promotion de la culture réunionnaise, la Cité des Arts accueille six artistes associés : Labelle (musique électronique), Konpani Soul City (hip hop), Morphose (danse contemporaine), Cirquons Flex (arts du cirque), Constellation (atelier graphique), Collectif Fukushoma Style (graphisme).

Ces six artistes invités seront les piliers des différents Temps Forts, organisés par la Cité des Arts, en accès libre.

Des animations pour tous les publics

Gratuite, la rencontre autour des Arts du cirque et du mouvement acrobatique, du 28 au 30 septembre, devrait enchanter petits et grands. Tout comme le festival de danse péi avec spectacle, performances, projections, ateliers et bal chorégraphique, le 27 octobre. A noter, le spécial vacances du 15 au 27 octobre, qui propose des ateliers gratuits de préparation au bal chorégraphique et de danse en famille

Parmi les autres bonnes surprises, la sieste musicale proposée les 6 et 7 octobre par Chapi Chapo et les petites musiques de pluie, pour les bébé de 0 à 2 ans, un moment de complicité parents-bébé sur fond de musique tirée de jouets sonores (avec participation financière).

Et, bien sûr, l’exposition Regards de femmes sur le thème de La part de l’Autre, qui se tiendra du 15 septembre au 28 octobre (entrée libre).

La programmation inclut aussi des concerts Metal, Afro-Beat, de rock, de soul, pop world Jazz, de musique mauricienne, des spectacles de danse contemporaine, " holistik ", hip-hop.

Les scolaires ne sont pas oubliés, ainsi que les quartiers qui bénéficient de programmations culturelles Cité hors les murs dans les espaces publics en partenariat avec la SHLMR (programmation à suivre sur le site internet), dont la Résidence photographique Le Grand Chemin, qui réunit neuf photographes (Afrique du Sud, Madagascar et La Réunion).

La programmation de la 6e saison, très dense, réserve encore bien des découvertes, à suivre sur le site internet de la Cité des Arts.

