Voici le programme culturel et sportif de la ville de Saint-Denis ce vendredi 24 août.

Aerobic en plein air de 18h à 19h

Esplanade de Champ Fleuri

Les tenues de sport seront de mise ce vendredi 24 août pour votre séance d'aérobic en plein air. Une heure de sport dans la bonne humeur, à retrouver chaque deuxième et dernier vendredi du mois.

Marmit Zistoir de 18h à 20h

Moufia 2 - Salle polyvalente école des Badamiers

Kriké ? Kraké ! Ce vendredi 24 août 2018 et comme tous les derniers vendredis du mois, venez en famille voyager au pays des contes ! Une soirée en forme de veillée du tan lontan où les conteurs se succèdent pour livrer des "zistoirs" d’ici et d’ailleurs.

Ce soir, venez écouter les conteurs de l'association Sully Andoche, Valérie Germain, et Géraldine Zadire.