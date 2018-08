Voici l'agenda des évènements culturels et sportifs de ce week-end des 25 et 26 août 2018 :

Soyons Sport - 21ème édition, le dimanche 26 août de 10h à 17h

Complexe Sportif de Champ Fleuri

Soyons Sport revient pour sa 21ème édition. Un événement à partager en famille ou entre amis, organisé par l’OMS et la Ville de Saint-Denis. Au programme, un "parc d’attractions" avec plus de 40 activités sportives, des animations, des jeux, et des stands de restauration. Des nouveautés sont à découvrir cette année, avec le 1er salon du fitness et du bien-être, le Hand-baby (hand pour les tout-petits), le Street Parkour, ou encore le Techball (mélange de tennis et de foot).

Parmi les autres activités proposées :

- Arts martiaux / sports de combat

- Moring

- Foot / basket

- Tennis / tennis de table

- Volley-beach - skate parc

- Tir à l'arc

- Village prévention santé ...et beaucoup d'autres découvertes !