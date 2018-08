Publié il y a 21 minutes / Actualisé il y a 4 heures

Elle s'appelle Morgane Soucramanien. Elle a 18 ans, elle mesure 1,74m, elle habite Sainte-Marie, elle est étudiante en 1ère année de Droit et ce samedi 25 août au Téat de Champ Fleuri elle a été élue Miss Réunion 2018. La jeune fille succède à Audrey Chane Pao Kan. Élisa Villard, 20 ans, étudiante en DUT Gestion des entreprises et des administrations, a été élue première dauphine et Annabelle Lebreton, 19 ans, étudiante en Anglais, a été élue deuxième dauphine. Morgane Soucramanien portera les couleurs de La Réunion lors de l'élection de Miss France 2019 le samedi 15 décembre prochain à Lille (Photo Comité Miss Réunion)

