Publié il y a 21 minutes / Actualisé il y a 8 heures

La nouvelle saison du Centre Dramatique de l'Océan Indien (CDOI) sera marquée par une programmation riche : art plastique, danse expérimentale, musique, concert, théâtre... le tout dans une ambiance festive, d'autant plus qu'il y a vingt bougies a souffler. Si certaines rencontres sont déjà bien identifiées et reconnues, d'autres se développent. Amorcer des rencontres, créer des expériences pour le plaisir des yeux et des oreilles, le CDOI promet une saison intense.

