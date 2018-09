Voici l'agenda des évènements culturels et sportifs de ce week-end des 1er et 2 septembre 2018 :

La Nuit des Soldes, samedi 1er septembre jusqu'à 23h

Centre-Ville de Saint-Denis

Samedi 1er septembre, jusqu'à 23h, la Ville de Saint-Denis vous donne rendez-vous au centre-ville pour la traditionnelle Nuit des Soldes. Ne ratez pas les remises exclusives de vos commerçants !

Le Forum du Jeu, du Samedi 1er septembre 13h30 au Dimanche 2 septembre 17h00

Salle polyvalente de la Mairie

Jeux de société, jeux de rôles, jeux de figurines, tournois de Pokémon ou de Magic... L'association Faiseurs de Légendes invite les amateurs et passionnés tout le week-end pour des moments d'échanges autour du jeu.

Marche Nordique, dimanche 02 septembre de 08h à 10h

Coeur Vert Familial - à proximité de l'aire de jeu (en face de la banderole)

La Ville de Saint-Denis organise, comme tous les premiers dimanches du mois, une matinée consacrée à la marche nordique au Coeur Vert Familial. Cette manifestation est gratuite et ouverte à tous, quel que soit l’âge et la condition physique. Il est conseillé de venir muni de ses bâtons. Il y a néanmoins une possibilité de prêt. Le programme : Constitution de 2 groupes : un d'initiation et un de perfectionnement, ceci dans le but d'effectuer des parcours adaptés.L'accès est libre et gratuit.