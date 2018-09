Les bâtiments historiques qui abritaient FR3, devenu RFO puis Réunion la Première sur le Barachois à Saint-Denbis reprennent vie sous l'impulsion du groupe Cirano. Inauguré ce jeudi 6 septembre 2018, le site regroupe une salle de spectacle, une terrasse, plusieurs restaurants mais surtout des studios IP en timeshare, partagés par plusieurs radios. "Une première mondiale" note le président du groupe multimédias Mario Lechat.

"C’est un clin d'oeil à l’Histoire" s’amuse Mario Lechat. Ces anciens bâtiments ont abrité pendant près d’un siècle des médias de La Réunion. Aujourd’hui, "c’est l’ancien qui rencontre le moderne", poursuit le président de Cirano. "C’est un message d’avenir et d’espoir pour le développement du média sous toutes ses formes" ajoute-t-il. Après sept, huit ans d'abandon, le site "retrouve de la voix" pour Sylvain Peguillan, directeur géneral du groupe.

Les bâtiments ont pour le moment été restaurés aux trois quart. Ils accueilleront plus tard un immense espace culturel et évènementiel composé notamment d’une salle de spectacle pluridisciplinaire de 130 places assises ou 250 à 300 debout. "Le but, explique Sylvain Peguillan, est d'avoir de la musique, de la danse, du théâtre...". Il y aura également une terrasse et un restaurant, servant une cuisine à base de produits du péi "centrés sur des circuits court et une revisite de toutes les recettes locales menées par Nicolas Rivière.

Des studios partagés

Accronyme de "cinéma", "internet ", "radio" et "nouveaux médias", Cirano, anciennement Groupe H2R (regroupant RTL, Réunion, NRJ, Chérie FM, Rire et Chansons) se veut moderne. Et une "première mondiale" souligne Mario Lechat, le site accueillera les premiers studios IP en timeshare, des studios partagés sur une plateforme numérique. Toutes les radios de l’île, petites comme grandes auront leur place et pourront diffuser. Un partage de ressources et de compétences, essentiel pour s’adapter à un nouvel environnement économique. "Tout va très vite", affirme Mario Lechat. "Le groupe Cirano essaye d’être toujours en avance sur l’Histoire. Nous sommes toujours à la recherche de nouvelles technologies."

De nombreux partenaires se sont joints à ce projet, tel que IP Studio (Leader des systèmes d'automation radiophonique et de la numérisation des systèes d'information), Yakuda (Spécialiste international de l'ingénierie sonore) ou encore MS OI (Société de services aux médias spécialisée dans l'intégration numérique).

