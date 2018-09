Publié il y a 33 minutes / Actualisé le Vendredi 07 Septembre à 12H23

Australie, Russie, Japon, Brésil, Pérou, Cameroun, seront quelques-uns des pays représentés sur le Marché de Nuit qui lieu ce ce samedi 8 septembre au Barachois à Saint-Denis. Les visiteurs pourront découvrir les différents aspects des cultures, cuisines et traditions des pays représentés... Des danses traditionnelles chinoises, du flamenco, des chants traditionnels coréens et d'autres animations seront proposées. Le marché de nuit sera ouvert 19h à minuit sur le Barachois. Accès libre et gratuit.

