Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 20 heures

La Ville de Saint-Denis en partenariat avec l'Ordre des Avocats du Barreau de Saint-Denis et de la Chambre des Notaires de La Réunion vous proposent des journées de consultations gratuites de 9h00 à 12h00. Ces consultations sont d'une durée de 20 à 30 minutes. Elles se déroulent le deuxième samedi de chaque mois de 9h00 à 12h00. à la salle polyvalente de l'Hôtel de Ville (rue Pasteur). Les principaux thèmes de consultation sont : Responsabilité civile, droit à la construction et urbanisme, droit et accident du travail Contentieux administratif, droit rural, droit des successions, partage indivision, droit de la famille, divorce, séparation, pension alimentaire, droit des mineurs, droit pénal, droit des victimes, accident de la circulation, contentieux locatif, succession, héritage, droit immobilier (vente d'immeuble, prêt immobilier) et droit des sociétés (baux commerciaux, vente de fond de commerce). Ce service est exclusivement réservé aux habitants de Saint-Denis.

La Ville de Saint-Denis en partenariat avec l'Ordre des Avocats du Barreau de Saint-Denis et de la Chambre des Notaires de La Réunion vous proposent des journées de consultations gratuites de 9h00 à 12h00. Ces consultations sont d'une durée de 20 à 30 minutes. Elles se déroulent le deuxième samedi de chaque mois de 9h00 à 12h00. à la salle polyvalente de l'Hôtel de Ville (rue Pasteur). Les principaux thèmes de consultation sont : Responsabilité civile, droit à la construction et urbanisme, droit et accident du travail Contentieux administratif, droit rural, droit des successions, partage indivision, droit de la famille, divorce, séparation, pension alimentaire, droit des mineurs, droit pénal, droit des victimes, accident de la circulation, contentieux locatif, succession, héritage, droit immobilier (vente d'immeuble, prêt immobilier) et droit des sociétés (baux commerciaux, vente de fond de commerce). Ce service est exclusivement réservé aux habitants de Saint-Denis.