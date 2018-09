Publié il y a 46 minutes / Actualisé il y a 1 heures

À l'occasion de la Fête de la Lune et dans le cadre de sa tournée en Afrique du Sud et dans l'Océan Indien, le groupe cantonais Guangdong Music et Folk Art Group sera en représentation dans le Grand Salon de l'Hôtel de Ville de Saint-Denis à 19h30 ce mercredi 12 septembre 2018. Le concert est organisé en partenariat avec la ville de Saint-Denis. Cet ensemble musical est composé de 17 musiciens.

