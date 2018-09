Publié il y a 9 minutes / Actualisé il y a 9 heures

Les Journées européennes du patrimoine (JEP) auront lieu les 15 et 16 septembre. L'occasion de découvrir l'Histoire de l'île de La Réunion, encore trop méconnue de ses habitants. A Saint-Denis, toute la ville s'animera : de la rue de Paris à la cascade Maniquet, en passant par le raidillon de Saint-François et le Fortin de la Redoute... Pas question pour la ville de mettre en lumière un seul et unique monument. N'oublions pas également le patrimoine immatériel...

