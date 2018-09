Depuis 2 semaines L'avenue Hubert de Lisle de La Source à Saint-Denis est en travaux. Objectif : l'aménagement paysager du quartier. La Ville a engagé 105 000 euros dans ce chantier. Il permettra au quartier de la Source d'arborer un plus beau visage notamment grâce aux diverses plantes qui y seront installées. La fin des travaux est prévue pour le début du mois de novembre 2018.

Le projet a été étudié en concertation avec l'ancien conseil de quartier, le conseil et les riverains. Des fleurs et arbres endémiques seront plantés comme le bois de sauge ou le bois de demoiselle, ainsi que des plantes aromatiques et des arbres fruitiers.