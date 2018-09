Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Face à la baisse significative des dotations de l'État et l'incertitude quant au financement du sport en 2019, le CROS (Comité régional Olympique et Sportif), l'Andes (Association Nationale des Élus en charge du Sport), les ligues et les comités ont exprimé leur mécontentement et organisent un week-end No Sport. Saint-Denis rejoint le mouvement en fermant toutes ses structures sportive les samedi 22 et dimanche 23 septembre. Nous diffusons ci-dessous le communiqué de la ville. (Photo illustration/RB pour Imaz Press)

