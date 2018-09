Publié il y a 14 minutes / Actualisé le Vendredi 21 Septembre à 17H54

Cette semaine dans votre Dionycité Actu retrouvez un reportage sur la préparation du 20 désamn! A l'approche de l'évènement, les acteurs associatifs des quartiers et les équipes de la mairie ont participé à une formation: danse, théâtre, musique et bien sur Histoire de l'abolition de l'esclavage étaient au programme. Puis direction la jeunesse avec le dispositif Bourse de Voyage. Depuis sa mise en place en 2015, plus de 1000 Dionysiens ont pu découvrir les richesses d'autres pays. Pour un projet l'année prochaine, les dossiers sont à déposer avant le 12 octobre.

