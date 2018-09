Le dispositif bus gratuit a été mis en place par la mairie de Saint-Denis dès 2015 de manière progressive. Cette année, la gratuité s'ouvre aux jeunes de 9-19 ans sans conditions et la procédure d'inscription change. Un bilan positif pour le maire, Gilbert Annette, avec près de 12.000 dionysiens qui en profitent.

" Avant de bénéficier de la carte, j’étais à pied, " raconte Antony la vingtaine, qui a eu accès à la gratuité pendant 3 ans. " Après je sortais beaucoup : avec mes amis, au lycée, pour faire du shopping. " Depuis trois ans à Saint-Denis, les jeunes peuvent se déplacer gratuitement dans Saint-Denis.

D’abord ouverte aux 15-19 ans, puis aux 13-19 ans, aux 11-19 ans, cette mesure est désormais ouverte aux 9-19 ans. Innovante et solidaire, elle est un engagement fort de la mairie auprès de la jeunesse.

Pour le maire Gilbert Annette, " elle répond à plusieurs objectifs : le premier c’est de permettre aux jeunes d’être autonome et de se déplacer librement, pour profiter pleinement de toutes les structure municipales : sportives, culturelles ect " Comme Anaïs, une lycéenne de 14 ans qui vient de faire sa demande. L’adolescente pourra se rendre " au lycée, voir ses amis, ses grands-parents, chercher un stage, aller faire du sport sans payer. "

Des économies certaines pour les parents qui ne vont pas devoir payer 70 euros d’abonnement par an. " C’est une mesure sociale, poursuit le maire, pour les parents qui ont 3-4 enfants, ça permet de faire des économies et de réinvestir cet argent dans d’autres besoins de l’enfant. "



Le troisième objectif pour la mairie, c’est le désengorgement de la ville : " en prenant le bus, on économise sur la voiture individuelle, explique Gilbert Annette. Les parents ne sont plus obligés de prendre la voiture, d’emmener l’enfant et de revenir le chercher. Cette mesure facilite la circulation à Saint-Denis. Elle crée aussi l’accoutumance au bus pour que le jeune, demain, après-demain, ne se sente pas obligé d’acheter une voiture. " C’est le cas d’Antony, qui n’a plus la carte gratuite mais qui continue d’utiliser les transports en commun : " je prends encore le bus, mais j’achète les tickets à 1,30 euro. "

Un investissement pour l’avenir

Et cette gratuité à un coût pour la municipalité : elle représente deux millions d’euros, " mais nous considérons que c’est un investissement, explique Gilbert Annette. Ce n’est pas une dépense perdue. C’est un investissement pour modifier les comportements et participer à ce que nous appelons la " Génération Ambition ", une génération décomplexée, à l’aise, qui s’adonne à aux activités. (…) Nous voulons construire cette nouvelle génération, pour tous, surtout pour les jeunes de la périphérie : du Brûlé, de la Montagne, du Chaudron… ". Regardez :

Pour obtenir l’abonnement

S’inscrire en ligne ici. La carte est directement envoyée par voie postale.

Plus d’informations sur le site de la Mairie de Saint-Denis.