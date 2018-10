Publié il y a 26 minutes / Actualisé il y a 23 heures

Cette semaine la caméra de Dionycité Actu est allée dans un cours de mandarin à l'école Philippe Vinson à La Montagne. Un cours de patrimoine culturel proposé par l'institut municipal des langues lors de la pause méridienne. Ce dispositif permet à 300 petits Dionysiens de s'initier à diverses langues telles que le mandarin, le tamoul ou encore le gujarati. Dans son deuxième sujet, Dionycité vous en dit plus sur le dispositif "Bus gratuit" mis en place en 2015 qui connait aujourd'hui quelques nouveautés, pour le plus grand plaisir des enfants et parents de Saint-Denis.

