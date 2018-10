Cette 7ème édition décline les mots "patrimoine, territoire, voyage, culture, racines et innovations". Dans l'Ouest, vous pourrez apprécier les spectacles au Lazaret de la Grande Chaloupe et à Stella Matutina. Des lieux de culture, de patrimoine, de mémoire et d'innovations. Des sites incroyables qui ont titillé nos imaginaires et celui de nos artistes. Cette année Danse Péi est moins urbain, qu'importe, il est insulaire. Lever de rideau le week-end prochain, 6 et 7 octobre 2018, au Lazaret de La Grande Chaloupe, qui accueillera des enfants du péï et des compagnies locales qui revendiquent fièrement leurs origines et leur rendent hommage, mais aussi une partie de nos " envies d'ailleurs "... Mais Danse Péi, c'est aussi des master-class pour danseurs confirmés et des ateliers ouverts à tous.

Danse contemporaine, danse théâtre, hip hop… Danse péi, c'est une programmation ouverte et accessible à tous dont la ligne éditoriale dictée par la notion de mixité, aboutit à la représentation de styles de danses variés. " Nous voulons soutenir la danse réunionnaise en offrant un événement de qualité autour de la danse accessible à tous et basé sur la variété et qualité chorégraphique", explique l'équipe organisatrice.

Des ateliers gratuits et intergénérationnels

Et l'accessibilité joue beaucoup sur la gratuité. " Tous les ateliers sont gratuits, mais soumis à inscription préalable, en revanche les master-class de modern électro et de danse contemporaine-flow, à destination des danseurs confirmés et un à destination de tous les publics, sont payants."

Ces ateliers participent aux temps forts de ce festival en apportant une touche participative et intergénérationnelle. Notamment pendant les vacances d'octobre où petits et grands pourront participer à "Danse en Famille". Le concepteur de cette animation en 2012 et grand amoureux de La Réunion, Juan Edouardo Lopez, sera présent pour cette 7ème édition de Danse Péi et encadrera les quatre ateliers (deux heures) de "Danse en Famille". Inscriptions au 06 92 06 66 45 ou sur dansepei.ateliers@gmail.com

Saint Denis, du 16 au 19 octobre, 9h30-11h30, priorité aux familles des Camélias, Vauban et Providence ;

La Possession, du 22 au 25 octobre, 14h30 - 16h30, priorité aux familles de La Grande Chaloupe

Saint-Denis, du 24 au 27 octobre, 10h -12h, priorité aux familles de Saint-Denis.

Des stages chorégraphiques offerts

Les stages chorégraphiques (Flamenco, Danse Tahitienne et Roller Danse) avec des artistes confirmés (Manin Coso, Poerava,Tantine La Roulette/Les Agités du Bokal) sont aussi gratuits, sur inscription. Trois sessions de deux heures pour chaque danse et un grand final en spectacle, tous danseurs confondus, le 27 octobre, pour le baisser de rideau. A la Cité des Arts, à Saint-Denis. Inscriptions au 06 92 06 66 45 ou sur dansepei.ateliers@gmail.com

Flamenco, · 16/19/23 octobre de 18h à 20h

Danse tahitienne, 22/23/24 octobre·de 17h30 à 19h30

Roller Danse, 23/24/25 octobre de 17h30 à 19h30

Lever et baisser de rideau en totale gratuité

Le week-end d'ouverture, samedi 6 octobre et dimanche 7 octobre au Lazaret de La Grande Chaloupe, est ouvert à tous, sans droits d'entrée. Il en va de même pour la soirée de clôture, le 27 octobre, à La Cité des Arts. En revanche, les animations à La Cité du Volcan le 14 octobre (9h-17h) sont accessibles contre un droit d'entrée de 9 euros (adulte) et 6 euros (enfant), et celles du 20 octobre à Stella Matutina, contre un droit d'entrée de 12 euros (adulte) et de 6 euros (enfant).

Programme du lever de rideau

Vous retrouverez la programmation des autres animations, des master class et des ateliers sur www.mova.re

Samedi 6 octobre

• Visite du musée salles d’exposition (de 15h à 21h)

• Projections collection DCODE Réunion salle de projection (de 15h à 22h)

• Spectacles

o Cie Lantouraz " Kabarbatar " (de 17h à 18h)

o (de18h15 à 21h30)

Cie Yun Chane " Je t’offre ma danse "

Cie My Crew " Défilé "

Cie KLN " The Prudence of Evolution "

CIE Aru " Metyss "

Cie Soul City " KANYAR épilogue "

Cie KLN " V.I.E "

Cie Free State Dance Theatre " In-Between "

Dimanche 7 octobre

• Visite du musée salles d’exposition (de 15h à 18h)

• Projections collection DCODE Réunion salle de projection (de 15h à 18h30)

• Spectacles (de 15h30 à 18h)

o Cie Yun Chane " Les Pocs jardin "

o CRR " Divers "

o Cie KLN " The Prudence of Evolution "

o CIE Aru " La Mécanique du coeur "

o Cie KLN " V.I.E "

