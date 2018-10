Publié il y a 33 minutes / Actualisé il y a 15 minutes

Dimanche 30 septembre 2018, c'était la troisième édition de l'évènement Jeux d'eau pour tous à Aquanor à Saint-Denis ! Dans les bassins, sur les toboggans, plus de 500 petits dionysiens valides et porteurs de handicap ont pu en profiter gratuitement. Un moment d'échange et de partage essentiel pour la mairie qui souhaite que chaque dionysien puisse bénéficier de ses structures en toute sécurité.

