Lancé en 1954, le relais de Saint-Denis est l'une des épreuves sportives les plus anciennes de l'île. Cette année, il s'agit de la 64ème édition et plusieurs courses sont prévues pour répondre a un public de plus en plus nombreux. La nouveauté cette année, le premier et le dernier relayeur seront déguisés afin de donner une dimension plus ludique à cette course mythique.

Plusieurs objectifs pour cette 64ème édition, notamment la promotion de l'athlétisme et surtout favoriser l'interdisciplinarité entre les clubs, les quartiers et les territoires de la ville de Saint-Denis. Les seniors seront également de la fête, ils participeront à la première course de la journée prévue à 8h15.

Une longévité exceptionnelle pour une épreuve sportive à la Réunion et un succès toujours au rendez-vous. Appellé "Relais à travers Saint-Denis" et ensuite "relai de Saint-Denis, c'est en 1954 que la première édition voit le jour. Au début cette course est un évènement sportif mettant en compétition les établissements scolaires : l'école centrale et le lycée Leconte de Lisle nous ont offert de belles oppositions au cours des premières années. Petite anecdote, un défilé de chars fleuris haut en couleur se déroulait en parallèle des courses qui n'existe malheureusement plus de nos jours.

Après un intermède, c'est sous l'impulsion d'Eric Boyer et Raymond Nando dirigeants de Joinville que le relais est relancé. En 1977 les femmes entrent dans la course. Les relais féminins offrent également de belles oppositions entre les Joinvillaises et l'ASPTT de Saint-Denis. Au cours de ses précédentes éditions, les équipes viennent de tous les horizons, Sapeurs pompiers, taximen du Nord, les CRS, les équipes de la sécurité sociale, les élus et cadres municipaux, les équipes militaires et même des équipes de l'île soeurs se sont retrouvées à courir les rues du chef-lieu.

Côté organisation, on prévoit de battre le record de participation, 100 équipes pour un total de 1000 relayeurs sont attendus le dimanche 6 octobre à Saint Denis. Dejà 34 équipes sont confirmées au départ. L'inscription est gratuite afin de satisfaire le plus grand nombre. Elles se font en ligne ou sur place à l'OMS de Saint-Denis (Champ Fleuri) vous avez toute la journée de ce jeudi 4 octobre pour inscrire votre équipe. De plus, cette année grande nouveauté : le premier et le dernier relayeur de chaque équipe seront déguisés afin d'avoir de l'animation au départ et à l'arrivée pour le plus grand plaisir des badauds.

Pendant la semaine nationale des aidants familiaux, l'OMS soutient le CRC et l'opération Rond'2Ker en accompagnant 10 associations. Car le relais, c'est la symbolique de la main tendue vers l'autre, le relais de Saint-Denis s'inscrit totalement dans ce principe universel. Les associations animeront des stands afin d'échanger avec les aidants qui s'occupent des personnes en situation de dépendance, maladie ou handicap.

Voici le programme des courses et des remises de prix :

• 8H15 Départ de la course des Séniors

• 9h00 Départ de la course des "Méli-mélo" (relais mixte et intergénérationnel)

• 9h15 Remise de récompenses de la course des Seniors

• 9h30 Départ de la course des Confirmés (sportifs non licenciés de la FFA)

• 10h00 Départ de la course des Territoires (équipes des territoires et quartiers de Saint-Denis)

• 10h30 Départ de la course des As (sportifs licenciés de la FFA)

• 11h00 Remise de récompenses de toutes les autres courses

Le 64ème relais verra peut-être le record tombé, l'année dernière les meilleurs relayeurs ont terminé la course en 15 minutes et 19 secondes. Rendez-vous donc le 6 octobre au niveau de la Rue de la compagnie à Saint-Denis pour cette journée de sport et d'animation.

