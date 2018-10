Publié il y a 54 minutes / Actualisé il y a 5 heures

Votre Dionycité Actu, lui, vous invite à découvrir le Baobab des Camélias. Marqueur fort de l'Histoire des Camélias et de l'ancien domaine de Château Morange, ce baobab a été inscrit dans le concours national " Arbre de l'année 2018 ". Ce concours est important afin que la Ville et son patrimoine réunionnais rayonnent au-delà de ses frontières. Enfin, notre deuxième sujet vous emmènera au coeur d'un chantier d'insertion. Un projet qui consiste à produire des fruits et des légumes biologiques sur le secteur de Saint-François.

