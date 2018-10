Publié il y a 36 minutes / Actualisé il y a 3 heures

Lors de la Journée sans alcool, samedi 6 octobre 2018, une motion a été déposée à la Préfecture par la Fédération Régionale d'Addictologie de la Réunion, des représentants associatifs et des élus. Cette motion demandait le strict respect d'un arrêté préfectoral datant de 2017, interdisant la publicité pour l'alcool à moins de 200m des écoles, des lycées et des centres de loisirs. De son côté, la Ville de Saint-Denis a réalisé une cartographie précise des lieux d'implantation des panneaux publicitaires afin de faciliter le contrôle de cette réglementation. Une action qui s'inscrit dans la volonté politique des élus dionysiens de lutter plus largement encore contre l'addiction à l'alcool dans le cadre du Contrat Locale de Santé.

